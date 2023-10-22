Sivas’ta kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kardeşler Tepesi yolunda meydana geldi. B.B. idaresindeki 58 BB 467 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Meydana gelen kazada sürücü B.B. yaralanmazken araç içinde bulunan F.B, H.B. ve A.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.