Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç çarptığı refüjde yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç çarptığı refüjde yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, E.Ç. (21) idaresindeki 44 BU 575 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak çarptığı refüjde yan yattı. Kazada araç sürücüsü ile M.Y. (14) ve Y.B. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.