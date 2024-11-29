Adıyaman’da, park halindeki kepçeye çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 34 EAP 306 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki park halinde olan kepçeye çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç içerisinde G.H. ve C.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.