Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın lahana yüklü park halindeki traktör römorkuna çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın lahana yüklü park halindeki traktör römorkuna çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan Güven B.(32) idaresindeki 55 YD 167 hafif ticari araç, lastiği patladığı için yolun sağında park halinde bulunan beyaz lahana yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Güven B. ve araçta yolcu olarak bulunan S.Ö.(30) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.