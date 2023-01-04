Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Çay evinde para bulamayan hırsızlar çikolata ve gazoz çaldı

Çay evinde para bulamayan hırsızlar çikolata ve gazoz çaldı

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Araçlarda maddi hasar oluşurken yaralanan sürücü Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Valilik Binası karşısı kara bandında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif A.’nın(37) kullandığı 61 ACE 964 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Ercan D. idaresindeki 55 AED 249 plakalı ve Muhammet Ali D. yönetimindeki 55 SS 490 plakalı araçlara çarptı. Kazada sürücü Elif A. yaralandı.

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