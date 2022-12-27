Antalya’nın Kepez ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada, hafif ticari aracın motorunun yerinden çıkıp metrelerce sürüklendiği görüldü.

Antalya’nın Kepez ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada, hafif ticari aracın motorunun yerinden çıkıp metrelerce sürüklendiği görüldü.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Şehit Bülent Alkan Caddesi ile İstiklal Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Varsak istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Ramazan E. idaresindeki 07 BDS 31 plakalı hafif ticari araç, İstiklal Caddesi’nden karşı yöne geçen Muhittin A. yönetimindeki 07 ANB 466 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, ardından ağaca çarptı. Hafif ticari araç ise motoru yerinden çıktıktan sonra yan yatıp sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan ve ön bölümü yanan otomobildeki sürücü Muhittin A. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen yolcu, itfaiye ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan E., Zafer K., Muhammet Fırat B. ve otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yakındaki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası polis caddeyi araç trafiğine kapattı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

"Araç yan yattı, yaralılar vardı"

Kazayı gören Yamin Bozoğlu, "Ticari araç ile çarpışmışlar. Biz de mezarlıkta çalışıyorduk. Hemen kaza yerine geldik, hafif ticari araç yan yatıyor ve yaralılar vardı. Arabayı düzelttik, altındaki yaralıyı çıkardık. Diğer otomobil yanmaya başladı, sonra ona müdahale ettik, aracın içindeki iki yaralıyı çıkardık" dedi.

"Yaralıları çıkardık"

Yaralılara yardım eden Ömer Hurma, "Hafif ticari araç yukarıdan geliyordu. Birden ’güm’ diye ses geldi. Aracın parçaları etrafa savruldu. Arabayı kaldırdık, yangını söndürdük, içerideki insanları çıkardık" diye konuştu.