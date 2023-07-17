Edirne’nin Keşan ilçesinde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malkara istikametinden Keşan istikametine giden B.G. yönetimindeki 22 ACA 091 plakalı hafif ticari araç, Yenimuhacir Kavşağı’na yaklaştığı sırada, önünde giden Y.B. yönetimindeki 22 AAP 900 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Y.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulans ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.