Kocaeli’de 2 aracın çarpışması neticesinde bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kefken Sapağı Yulaflı Köprüsü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 34 GL 8667 hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.E. yönetimindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada sürücülerle birlikte 1’i çocuk 7 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar neticesinde olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 15 yaşındaki Eymen B. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.