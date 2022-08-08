Malatya’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.50 sularında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Malatya Caddesi üzerinde seyir halinde olan F.T. yönetimindeki 44 ACU 198 plakalı Citron marka hafif ticari araç, karşı yönden gelen Bekir Samet Alkan (18) idaresindeki 42 HAZ 67 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile M.M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bekir Samet Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Bekir Samet Alkan’ın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.