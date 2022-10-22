İzmir’in Menemen ilçesinde hafif ticari aracın gişelere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir’in Menemen ilçesinde hafif ticari aracın gişelere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Çandarlı istikametinden İzmir yönüne gitmekte olan İ.Ş. (35) idaresindeki 35 HE 3945 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Menemen çıkışında gişelere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi. Sürücü İ.Ş. ve yolcu konumunda bulunan Leyla Kaya (28), sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılırken, sağlık personellerinin yaptıkları kontrollerde Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan İ.Ş. ise ambulansa alınarak Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının burada tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan araç bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.