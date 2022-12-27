Alınan bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, isimlerini belirtilmeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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