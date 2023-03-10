Denizli’nin Çameli ilçesinde hafif ticari araç, hatalı şerit değiştiren motosikleti arkasından çarpması sonucu altına aldı. Kazada motosikletten savrulan gençler ve aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çameli ilçesi Çevizler Mahallesi Düzençam Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde ilçeden Muğla istikametine seyir halinde olan Ü.K. (67) idaresindeki 09 AK 639 plakalı hafif ticari araç, aynı şeritte ilerleyen S.C.D. (19) kontörlündeki 20 AHL 788 plakalı motosiklete arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet aracın altına girerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, motosikletten fırlayan sürücü S.C.D. ve yolcu konumunda bulunan A.Ü. (16) ile araç sürücüsünü yaralı olarak Çameli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekipleri ardından araçları otoparka çektirdi.

Motosikletten bulunan gençler sonrasında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, araç sürücüsü ise taburcu olduktan sonra karakola götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildiği kazanın, motosiklet sürücüsünün hatalı şerit değiştirme sonucu olduğu iddia edildi.