Karabük İl Özel İdaresi tarafından Hadrianopolis Antik Kenti hamam A restorasyonu, çevre düzenlemesi ve seyir terası yapım işi sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ve ihaleyi alan firma yetkilisi tarafından imzalandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kelleci, “Bölgemizin ve İlimizin tarihine ışık tutan Hadrianopolis Antik Kenti’nde çalışmalar devam ediyor. Restorasyon, çevre düzenlemesi, seyir terası çalışmalarının ihalesi gerçekleştirildi ve sözleşmesi imzalandı. İnşallah firma yetkilileri de belirlenen zamandan daha kısa sürede işi bitirerek projelerin teslimini gerçekleştirecekler" dedi.

İl Özel İdaresi ayrıca Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 100 öğrencilik pansiyon yapım işi sözleşmesini de imzaladı. Karabük merkez ilçede yapılacak olan 16 sınıflık Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 100 öğrencilik pansiyon binası yapım işi sözleşmesi Genel Sekreter Kelleci ve ihaleyi alan firma yetkilisi tarafından imzalandı.

Kelleci, "Öncelikle İlimize hayırlı olsun. Büyük bir yatırımın daha sözleşmesi bugün itibariyle imzalandı. İnşallah firma yetkilileri de belirlenen zamandan daha kısa sürede işi bitirerek teslimini gerçekleştirecekler" diye konuştu.