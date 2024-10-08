Konya’nın Hadim ilçesinde yetiştirilen kirazın coğrafi işaret alınması için çalışmalara başlandı.

Türkiye’de kiraz hasadının en geç yapıldığı yerlerden biri olan Hadim ilçesinde üretilen ve tamamına yakını yurt dışına ihraç edilen kirazın coğrafi işaretle tescillenmesi için Hadim Ziraat Odası tarafından başvuru yapıldı. Hadim Ziraat Odası Başkanı Tevfik Ateş yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 2 bin üretici tarafından 35 bin dekar alanda kiraz üretimi yapıldığını söyledi. İlçede üretilen kirazın tamamına yakınının Rusya başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiğini belirten Ateş, “İlçemizde yetiştirilen kirazın kalite, lezzet, aroma ve dayanıklılık gibi kendine has özellikleri bulunmaktadır. Bunun en büyük etkeni ise ilçemizin yüksek rakım ve kaliteli güneşe sahip olmasıdır. İlçemizde 600 rakımdan 2 bin rakıma kadar kiraz üretimi yapılıyor. Rakım farkının yanı sıra gündüz gece sıcaklık farkı da kirazın özelliklerinin şekillenmesinde önemli bir etken. Tüm bunlar bir araya gelince ortaya eşsiz ‘Hadim Kirazı’ çıkıyor. Bu sebeple Hadim Ziraat Odası olarak Hadim kirazının coğrafi işaretle tescillenmesi için kolları sıvadık. MEVKA 2024 yılı Teknik Destek Programı kapsamında odamızın hazırladığı ’Hadim Kirazı Coğrafi İşaret Yolunda’ konulu başvurumuz Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak kabul edildi. Bilindiği üzere coğrafi işaret tescili konusunda Konya’mız Türkiye genelinde 2. sırada yer almaktadır. İnşallah bu listeye Hadim Kirazını da ekleyeceğiz. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kirazımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu konuda bize yardımcı olan MEVKA Yönetim Kurulu başta olmak üzere, Genel Sekreter Dr. İhsan Bostancı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.