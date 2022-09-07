Karabük’te bir haddehanenin çatısında gezinirken bastığı yerin kırılması nedeniyle yaklaşık 18 metre yükseklikten düşerek ölen iş adamı Kaan Kalyoncu (40) son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük’te bir haddehanenin çatısında gezinirken bastığı yerin kırılması nedeniyle yaklaşık 18 metre yükseklikten düşerek ölen iş adamı Kaan Kalyoncu (40) son yolculuğuna uğurlandı.

Kurtuluş Mahallesi Yeni Sanayi Bölgesinde dün bulunan bir haddehanede meydana gelen olayda iş insanı Kaan Kalyoncu, çalışmaları incelemek için çıktığı çatıda bastığı yerin kırılması nedeniyle zemine düşerek ağır yaralanmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kalyoncu için merkez Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kalyoncu’nun yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Belediye Başkanı Rafet Vergili, çok sayıda işadamı, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kalyoncu’nun cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.