Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan komutasındaki Türk İslam ordusunun 1101’de Amasya, Konya ve Ereğli üçgeninde karşılaştığı 300 bin kişilik Haçlı ordusunu bir ay içinde 3 defa bozguna uğrattığı tarihi zaferin izleri başlayan bilimsel çalışmayla gün yüzüne çıkarılacak.

Şehit Selçuklu askerlerinin mezarları araştırılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı yüzey araştırmaları Amasya ve Konya’da gerçekleştirildi. Malazgirt’ten sonraki en önemli zafer olarak değerlendirilen savaşın izlerinin sürüldüğü projenin devamında şehit Selçuklu askerlerinin mezarlarının ortaya çıkarılması ve savaş aletlerinin bulunması planlanıyor.

Türklere Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra ‘1101 yılı Haçlı Seferleri’nde kazanılan zaferin Anadolu’nun Türk yurdu olmasındaki önemine işaret eden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Aydın Usta, “Haçlı Seferleri yaklaşık 200 sene sürmüş. Ama Sultan Kılıçarslan burada kazandığı zaferlerle aslında bütün seferleri bitiriyor. Son nokta burada koyulmuş” dedi.

“Türk şehitliğini arıyoruz”

Konya ve Ereğli’nin ardından geldikleri Amasya’da Merzifon, Gümüşhacıköy ile Hamamözü ilçelerinde yapılan yüzey araştırmalarına değinen Prof. Dr. Usta, “Savaş alanı ve çevresinden bulabileceğimiz ok ve mızrak uçlarının yanı sıra çok önemli bir husus olan Türk ordusunun şehitliğini bulabildiğimiz takdirde savaş yerini kesin olarak ortaya koyacağımızı söyleyebiliriz” diye konuştu.

Zaferden sonra bu topraklara ilk defa ‘Türkiye’ denilmeye başlanıyor

Türk İslam varlığının devamı için Haçlıların karşısına çıkan ordunun başında bulunan Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan’ın bu zaferle tarihe geçerken ayrıca Orta Doğu’nun İslam kimliğinde kalmasının sağlanmasının yanı sıra Anadolu topraklarına ilk defa ‘Türkiye’ denilmeye başlandığına vurgu yapan Usta, “Dünyada bir ay içinde 3 büyük zafer kazanan başka bir sultan yoktur. 22, 23 yaşlarında bu zaferi kazanıyor. Bununla birlikte bu coğrafyadan ilk defa ‘Türkiye’ diye bahsedilmeye başlanıyor” şeklinde konuştu.

Batılılar unutturmak istiyor

5 Ağustos ve 5 Eylül arasında süren 1101 Yılı Haçlı Seferleri Savaşı’nın Batılılar tarafından unutturulmak istendiğine dikkat çeken Selçuk Üniversitesinden Doç. Dr. Sefer Solmaz, “Özellikle Batı’da tamamen yenilgiyle sonuçlandığından dolayı 1101 Yılı Haçlı Seferleri ile ilgili yapılan çalışma neredeyse yok. Batılılar bunu unutturmak istiyor. Ama Malazgirt, Miryokefelon kadar önemli olan bu zaferi bütün ayrıntılarıyla ortaya koymak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, projede emeği geçen alanında uzman akademisyenlere ve destek olan kurumlara teşekkür etti. Projeyle bulunacak her türlü savaş aleti, toplu mezar veya farklı mezarlarla karşılaşılması durumunda bölgede yeni adımlar atılacağını anlatan Rektör Turabi, oluşturulacak müzenin önemli ölçüde ziyaretçi çekeceğine inandığını söyledi.