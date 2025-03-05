Akçakale Belediye Meclisi aldığı kararla, haciz gelen TOGG marka makam aracını Kaymakamlığa tahsis etti.

Şanlıurfa Akçakale Belediyesinden daha önceki dönemden kalma alacaklarını tahsil edemeyen bir firma, resmi yollara başvurdu. İcra yoluna giden firma, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın TOGG marka 63 AIG 257 plakalı makam aracına haciz koydurarak yakalama kararı çıkarttı. İcra kararının ardından 7 Şubat’ta toplanan Belediye Meclisi, TOGG marka makam aracını 5 yıllığına Akçakale Kaymakamlığına tahsis etti.

Meclisin bu kararı oybirliği ile aldığı öğrenildi.