DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım’da meydana gelen depremde hasar alan Hacıyakup Köyü İlk ve ortaokulu’nda yapılan güçlendirme tamamlandı. Okul önümüzdeki hafta öğrenci almaya başlayacak.

23 kasım 2022 yılında merkez üssü Gölyaka ilçesinde 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardın il genelinde yapılan hasar tespit çalışmalarında Hacıyakup köyü ilk ve ortaokulunda hasar olduğu belirlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü okuldaki öğrencilerin başka okullarda eğitim öğretim almasını sağlamasının ardından okulda güçlendirme ve onarım çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların ardından okulda güçlendirme tamamlandı. Okuldaki güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gölyaka İlçe Milli Eğitim müdürü Murat Taştepe ve beraberindeki heyet okulda yapılan çalışmaları inceledi.