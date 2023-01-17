Diyarbakır’da HDP binası önünde terör örgütü PKK’ya başkaldırıp evladını örgütün elinden kurtaran sembol isim Hacire Akar, oğlunu kaybetti. Akar’ın cenazesi dedesinin yanına defnedildi.

Diyarbakır’da HDP binası önünde terör örgütü PKK’ya başkaldırıp evladını örgütün elinden kurtaran sembol isim Hacire Akar, oğlunu kaybetti. Akar’ın cenazesi dedesinin yanına defnedildi.

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde bölücü terör örgütü PKK’ya başkaldırıp oğlunu örgütün elinden kurtaran sembol isim Hacire Akar, oğlunu kaybetti. Dün gece saatlerinde merkez Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan Hacire Akar’ın oğlu Mehmet Akar (24) kendini yaktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akar, ekiplerin müdahalesiyle Dicle Üniversitesi hastanesi yanık bölümüne sevk edildi. Yüzde 90 vücudunda yanık oluşan Akar, tedavi altına alındı. Terörün pençesinden kurtarılan Akar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürülen Akar’ın cenazesi daha sonra Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde dedesinin kabrinin yanına defnedildi.