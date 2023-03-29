Hacılar Kültür Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen programda Hacılarlı sanayici ve iş insanları bir araya geldi. Programda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan vakfın gün geçtikçe değişen vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Hacılar Kültür Yardım ve Dayanışma Vakfı Başkanı Şükrü Baktır, HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, meclis üyeleri ve Hacılarlı sanayici ve iş insanları katıldı.

İftar yemeğinin ardından konuşan Hacılar Kültür Yardım ve Dayanışma Vakfı Başkanı Şükrü Baktır vakfın faaliyetlerini 1971 yılından bugüne sürdürdüğünü belirtti. Baktır sözlerini şöyle sürdürdü;

“Hacılar Kültür Yardım ve Dayanışma Vakfımızın asıl amacı öğrencilerimize burs vermek olup 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yaklaşık bin 100 öğrenciye her ay ortalama 750 TL burs vermekteyiz. Vakfımızın bütçesi 7 milyon TL’dir. Bunun yanı sıra ilçemizdeki camilerin yakıt ve temizlik gibi ihtiyaçlarını da karşılamaktayız. Bugüne kadar vakfımıza emek veren herkese teşekkür ederim.”

52 yıllık vakfımız gelişerek hizmete devam ediyor

Daha sonra kürsüye gelen ve Hacılar yardımlaşma ve dayanışma vakfının 52 yıllık süreçte gelişerek büyüyen, her yönetimin yeni vizyonu ile iyilik ve güzelliklere vesile olduğunu belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da yaptığı konuşmada, “Vakfımız faaliyetleri hızla sürdürmektedir. Vakfımıza dünden bugüne destek veren herkese teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan Ayımız bu yıl depremden dolayısıyla buruk geçiyor” dedi.

Depremin olduğu günden bugüne deprem bölgesinde yardım faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüklerini ifade eden Başkan Özdoğan, “Göksun ilçemizle kardeş şehir olduk. Hacılar insanı birlik beraberlikte sembol bir ilçe olduğunu bir kez daha gösterdi. Göksun ilçemize 300 kişilik ramazan çadırını kurduk. İnşallah oradaki kardeşlerimiz de uygun bir ortamda iftarlarını yapıyorlar” dedi.

Özdoğan, Hacılar’da Ramazan dolayısıyla kapısı çalınmadık ihtiyaç sahibi kimse kalmaması için gayret gösterildiğini belirterek, gerek kaymakamlık, gerekse vakıf ve sosyal market aracılığıyla ilçedeki depremzedeler ile ihtiyaç sahiplerine destek ve yardımların devam ettiğini de sözlerine ekledi.