Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişimi Destekleme Programı çerçevesinde, Hacılar Belediyesi, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği arasında ilçede bulunan tesiste mozzarella peyniri üretimi için iş birliği protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişimi Destekleme Programı çerçevesinde, Hacılar Belediyesi, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği arasında ilçede bulunan tesiste mozzarella peyniri üretimi için iş birliği protokolü imzalandı.

Hacılar Belediyesi’nde gerçekleşen imza törenine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ilgın katıldı. Yapılan protokol ile ilçede bulunan manda sütü işleme tesislerine verilecek destekle mozzarella peyniri üretimi başlayacak.

İmza töreninde konuşan Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ilgın, “Devlet ve millet iş birliği ile meydana getirilen süt üretim tesisimizin faaliyete geçtiği ve çalışmaların devam ettiği, bundan sonra da ileriye götürebilmek için yoğun çabalar harcayarak sağ olsunlar Hacılar Belediye Başkanımızın ve ORAN kalkınma Ajansı’nın da desteği ile daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu işi istenilen amaca ulaştıracağız. Hayırlı olsun diyorum” dedi.

Mozzarella peyniri ile daha yüksek katma değerli bir ürün kazandıracaklarını söyleyen ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de, “Öncelikle protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişimi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde desteklemiş olduğu bir proje. Projede ana amacımız aslında hali hazırda var olan Manda Ürünleri Üretim Tesisi’nde daha katma değerli bir ürünle desteklemek. Projenin amacı mozzarella peynirinin üretiminin sağlanması ve aynı zamanda seyyar süt sağım ünitelerinin alınmasında direkt çiftçiye dokunan bir çalışma tarzının birliğimize kazandırılması. Tabi burada inşallah hızlı bir şekilde tesisin kurulumunu da birliğimizden bekliyoruz. Çünkü mozzarella peyniri Avrupa menşeili olan bir peynir. İtalya’da üretilen bir peynir ama kullanım alanı gerçekten çok fazla. En basitinden pizzada kullanılan peynirler mozzarella peyniri. İnşallah bu peynir üretiminden sonra birliğimizin ve çiftçilerimizin gelir ve refah seviyesi artacak diye düşünüyoruz. Projemizin önemli bir ortağı da Hacılar Belediyesi. Belediyemiz de gerek tesisin baştan beri yapılmasında gerekse bu projenin sürdürülmesinde büyük destekleri oldu. Emeği olan herkese teşekkür ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da üreticinin ve çiftçinin her zaman yanlarında olduklarını söyleyerek, “İsmail Başkanımın dediği gibi devlet millet el ele ve bunun bugün protokolünü imzalamaktan da çok mutluluk duyuyoruz. Çünkü biz üreticimizin yanındayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Sosyal Gelişimi Destekleme Programı çerçevesinde mozzarella peyniri üretiminde ve süt sağım makinelerinin desteğini kapsayan projenin biz de ortağı olarak Manda Birliğimizle birlikte destekliyoruz. İnşallah atacağımız imzayla birlikte de bu faaliyetler başlayacak. Kıymetli Genel Sekreterimize bu ana kadarki çalışmalarından ve bundan sonraki çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Üreticimiz bugün dünyanın içinde bulunduğu şartlara bakıldığı zaman aslında ne kadar doğru işler yaptığımızın da en büyük göstergesi bu protokoller. Tarım diyoruz, üretim diyoruz ve hem çiftçimizin kolaylık yaşaması adına hem de devletimizin bu kolaylıkları üreticilerimize sağlaması açısından bu proje çok büyük önem arz ediyor. Bu projenin ortağı olmaktan belediyemiz ve ilçemiz adına da onur duyuyoruz. Atacağımız imzalar hayırlı olsun. Manda Birliği’ne ve tüm üreticilerimize ben teşekkür ediyorum. İnşallah yeni projelerde, yeni imzalarda buluşmak dileğiyle” dedi.