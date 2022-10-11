Hacılar Belediyesi ilçenin işlek caddelerinden biri olan Yukarı Mahalle Hasandağı Caddesi’nde alt yapının ardından kilitli parke yol yapım çalışmasını da tamamlıyor.

Hacılar Belediyesi ilçenin işlek caddelerinden biri olan Yukarı Mahalle Hasandağı Caddesi’nde alt yapının ardından kilitli parke yol yapım çalışmasını da tamamlıyor.

İlçenin dört bir yanındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarına yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hacılar Belediyesi, şimdi de ana caddelerden biri olan Hasandağı Caddesi’nde yenileme çalışması yürütüyor. Hacılar’da ulaşım kalitesinin artması adına çaba sarf eden ve ekiplerin çalışmasını her fırsatta yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Yukarı Mahalle Hasandağı Caddesi’nde yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada; “Alt yapısı biten alanlarımızda üst yapı çalışmalarına devam edeceğimizi söylemiştik. Bugün burada Hasandağı Caddesi’nde kilitli parke yol yapım çalışmasında sona geldik. Burada yapılan çalışmaları da yerinde görmek için teknik arkadaşlarımızla sahadayız. Hasandağı Caddesi bağlantılarıyla birlikte yaklaşık 2,5 kilometrelik bir hattan oluşuyor. Yaklaşık 20 bin metrekarelikte bir kilitli parke döşemesi söz konusu. Burada değerli vatandaşlarımızın göreceği gibi çalışmalarla birlikte yolun da ne kadar genişlediği ne kadar konforlu bir hale geldiği ortaya çıkmış olacak. Vatandaşlarımız kış gelmeden konforlu yollarda seyahatlerini yapabilecek. Bu noktada modern Hacılar için güzel Hacılar için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Üst yapı çalışmaları hava şartlarının el verdiği müddetçe, aralık sonuna kadar devam edecek. Tüm emeği geçen ekibime teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da hayırlı olsun” şeklinde konuştu.