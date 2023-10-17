MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Hacılar Toplum Sağlığı Merkezi’nin 1. Basamak Poliklinik hizmetine başladığını duyurdu.

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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy paylaşımında; "08.08.2023 tarihinde verdiğimiz önergemiz sonuç vermiş bulunmaktadır. Bölgede hizmete başlayacak 1. Basamak Poliklinik Hacılarlı hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Hacılar Toplum Sağlığı Merkezi; 16 Ekim tarihinden itibaren hafta içi 17.00-21.00, hafta sonu 09.00-19.00 saatleri arasında enjeksiyon, pansuman ve 1. basamak poliklinik hizmeti verecek.