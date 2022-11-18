Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Hacılar Erciyesspor takımının iki önemli futbolcusu İlkay Kartal ile Bora Barlas’tan üzücü haber geldi. İki futbolcu da sakatlıkları nedeni ile 1 ay oynayamayacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Hacılar Erciyesspor takımının iki önemli futbolcusu İlkay Kartal ile Bora Barlas’tan üzücü haber geldi. İki futbolcu da sakatlıkları nedeni ile 1 ay oynayamayacak.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor’da sakatlık şoku var. Geride kalan hafta sahasında Suvermez Kapadokya ile karşılaşan ve sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılan sarı lacivertli takımda İlkay Kartal ve Bora Barlas’tan kötü haber geldi. Maçın 14. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen İlkay Kartal’ın arka adalesinde yırtık tespit edildi. Hücre yenileyici tedavisi gören başarılı futbolcu İlkay’ın 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

İlkay’ın yerine oyuna dahil olan ve takımın tek golünü atan Bora Barlas da, aynı maçta sakatlandı. Maçın ikinci yarısında aldığı darbe ile yerde kalan Bora Barlas’ın ayak bilek bağında kopuk tespit edildi. Tedavisine başlanan Bora’nın da 1 ay oynayamayacağı bilgisine ulaşıldı.

İlkay Kartal ve Bora Barlas’ın yanı sıra Hasan Emre Göltaş ve Batuhan Hidayetoğlu da ligin ilk yarısında forma giyemeyecek isimler.