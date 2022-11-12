21 yaşındaki oyuncu Hasan Emre Göltaş bu sezon Hacılar Erciyesspor forması ile 2 maçta oynadı.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Hacılar Erciyesspor futbolcusu Hasan Emre Göltaş, sezonu kapattı.

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