Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta yer alan Hacılar Erciyessspor ve Develigücü, ilk hafta maçlarını kazanamadı. İki takım haftayı 1’er puanla kapattılar.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta 1. hafta maçları oynandı. 1. hafta maçlarını deplasmanda oynayan Hacılar Erciyesspor ve Develigücü SK, berabere kalarak haftayı 1’er puanla kapattılar. Develigücü SK, evinde oynadığı ilk maçta Erzincan Ulalarspor’u konuk etti. Rakibi karşısında 40. dakikada Onurhan Ünal’ın golü ile 1-0 öne geçen Develigücü, karşılaşmanın 87. dakikasında kalesinde gördüğü gole engel olmadı. Rakibi karşısında sayısız fırsatları değerlendiremeyen Develigücü SK, 1-1’lik eşitliği bozamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Kırmızı siyahlılar ligin 2. haftasında deplasmanda Malatyaspor’a konuk olacak.

Sivas deplasmanında Kangal Termikspor’a konuk olan Hacılar Erciyesspor rakibi ile golsüz berabere kaldı. Sezona deplasmanda 1 puanla başlayan Hacılar Erciyesspor ligin 2. haftasında evinde Hekimhan Belediyespor’u konuk edecek.