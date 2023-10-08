Hacılar Erciyesspor 2023-2024 sezonunun ilk maçında deplasmanda Kangal Termikspor’a konuk olacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup ekiplerinden Hacılar Erciyesspor yeni sezondan umutlu. Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de sürdüren sarı lacivertliler sezona iyi bir giriş yapmayı planlıyor. Yeni sezona deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak olan Hacılar Erciyesspor, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı lacivertliler ligin 9. haftasını maç yapmadan BAY olarak geçerken ilk yarının son maçını evinde oynayacak. Hacılar Erciyesspor’un ilk yarı fikstürü şu şekilde;

1.Hafta Kangal Termikspor-Hacılar Erciyesspor

2.Hafta Hacılar Erciyesspor-Hekimhan Belediyespor

3.Hafta Develigücü SK-Hacılar Erciyesspor

4.Hafta Hacılar Erciyesspor-Murat 2020 Genç SK

5.Hafta Ovacık Belediye Munzurspor-Hacılar Erciyesspor-

6.Hafta Hacılar Erciyesspor- Aksaray Gençlikspor

7.Hafta Erzincan Ulalarspor-Hacılar Erciyesspor

8.Hafta Hacılar Erciyesspor-Malatyaspor

9.Hafta BAY

10.Hafta 12 Bingölspor -Hacılar Erciyesspor

11.Hafta Hacılar Erciyesspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor

12.Hafta Dersimspor-Hacılar Erciyesspor

13.Hafta -Hacılar Erciyesspor-Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor