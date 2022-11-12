Hazırlıklarını antrenör Tanju Alan nezaretinde yapan Hacılar Erciyesspor, saat 14:00’te başlayacak ve Fevzi Mercan Stadında oynanacak müsabakada taraftarının desteği ile galibiyeti kucaklamak istiyor. Müsabakayı Yunus Emre Bulut, Abdulkadir İleri, Melike Yakar hakem üçlüsü yönetecek.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta bulunan Hacılar Erciyesspor, yarın sahasında Suvermez Kapadokya ile karşılaşacak. Ligin ilk 6 haftalık dilimini 2 galibiyet 4 beraberlik sonrasında 10 puan toplayıp namağlup şekilde geçiren sarı lacivertliler, yarın sahasında 11 puanı bulunan Nevşehir ekibi ile 3 puan mücadelesi verecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Hacılar Erciyesspor, yarın sahasında Suvermez Kapadokya ile karşılaşacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

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