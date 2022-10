Hacılar Erciyesspor ligde geride kalan 4. haftada 8 puan topladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta mücadele eden Hacılar Erciyesspor’da keyifler yerinde. 6 sezon aradan sonra yükseldiği Bölgesel Amatör Lige iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler hedefine emin adımlarla ilerliyor. Geride kalan 4. hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan Hacılar Erciyesspor henüz mağlubiyet almadı. Sarı lacivertliler ligin 5.haftasında Pazar günü sahasında Başkent Şafak FK’yi konuk edecek.

Sezona iyi başladıklarını ve çıkışlarını devam ettirmek istediklerini belirten Hacılar Erciyesspor antrenörü Tanju Alan, “İlk 4 haftada oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlar bize gelecek adına umut verdi. Bizde bu ligde varız. Her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz. Takımımın genel performansından çok memnunum. Her maçı tek tek düşünüp önümüze bakıyoruz. Her maç bizim için önemli ve kazanmak istiyoruz” diye konuştu.