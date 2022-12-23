Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, Hacılarlı sanayici ve iş adamlarının takıma maddi ve manevi destek vermelerini istediklerini söyleyerek, "Bize güvensinler destek versinler, başarılar artarak devam edecektir" dedi.

Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, Hacılarlı sanayici ve iş adamlarının takıma maddi ve manevi destek vermelerini istediklerini söyleyerek, "Bize güvensinler destek versinler, başarılar artarak devam edecektir" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele veren Hacılar Erciyesspor başarı çıtasını yükseltmek adına kamuoyundan destek istiyor. Hacılar Erciyesspor futbol şube sorumlusu Halit Aysu, Hacılarlı iş adamlarının desteğini istediklerini söyleyerek, “Hacılar gibi bir iş dünyası olan, Türkiye’de ekonomik yönden belli bir yere gelmiş ilçenin futbol kulübünün daha iyi yerlerde olması lazım. Bunun için Hacılar iş dünyasına, Hacılarlı iş adamlarına sesleniyorum. Takımımıza sahip çıkmalarını istiyorum ve rica ediyorum. Nasıl Kayserispor, Kayseri’nin markası ise, Hacılar Erciyesspor da ilçemizin markasıdır. Belediye başkanımıza, takımımıza destek vermeliyiz. Şimdiye kadar güvendikleri gibi bugünden sonra da güvensinler, inansınlar. Hacılar Erciyesspor’umuzun başarı çıtasını yükselteceğiz” şeklinde konuştu.