10 puanla 6. sırada yer alan Hacılar Erciyesspor ligin 7. haftasında sahasında Suvermez Kapadokyaspor’u konuk edecek.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor haftayı 1 puanla kapattı. Ligin 6. haftasında deplasmanda Ankara TKİ ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, rakibi karşısında doksan dakika iyi mücadele ederek 0-0 biten maçtan 1 puanla ayrılmasını bildi. Geride kalan 6. hafta sonunda mağlubiyet yüzü görmeyen Hacılar Erciyesspor, deplasmandaki golsüz beraberlik neticesinde puanını 10’a çıkarttı.

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