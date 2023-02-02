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Hem bilim öğrendiler hem eğlendiler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor arasında oynanacak maçın gününü değiştirdi. Ev sahibi takım Hacılar Erciyesspor’un maçını oynadığı Fevzi Mercan Stadı’nın olumsuz hava koşullarından ötürü maç gününe hazır halde olmayacağı düşüncesi ile maç gününde değişiklik yapıldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta oynanacak olan Hacılar Erciyesspor-Yozgat Bozokspor maçının günü değişti. Futbol Federasyonu maçı Pazar gününden Cumartesi gününe aldı.

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