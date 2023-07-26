Hacılar Erciyesspor, yeni sezon öncesi iç transferde 3 isim ve dış transferde 1 isim ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Hacılar Erciyesspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda antrenör Emin Altındağ ile anlaşan sarı lacivertliler iç transfer de 3, dış transferde de 1 oyuncu ile el sıkıştı. Hacılar Erciyesspor iç transferde Yusuf Karaboğa, Ertaç Bağçı, Hüseyin Öz ile yeniden anlaşma sağlarken, dış transferde ise son olarak Pozantı Belediye Gençlik ve Spor forması giyen Kazım Çelik’i kadrosuna kattı. Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, yöneticiler Yasin Mutlu, Halil İçöz, Ahmet Deveci, Seyit Kaçan ve oyuncular katıldı.