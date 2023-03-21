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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Ankara TKİspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta 3-2’lik skor ile 3 puanı Ankara ekibi kazandı.

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