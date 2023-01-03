Hacılar Belediye Meclisi 2023 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “2023 yılında hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.

Hacılar Belediye Meclisi 2023 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “2023 yılında hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 2022 yılında alınan tüm kararların oybirliğiyle kabul edildiğini hatırlatarak şöyle konuştu;

“2022 yılında ilçemize verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Alınan tüm kararların oybirliğiyle geçmesi de birlik ve beraberliğimizin göstergesi oluyor. Güzel ilçemiz her türlü hizmeti hak ediyor. 2023 yılında da çalışmalarımız tüm hızıyla inşallah devam edecek.”

2023 yılı içerisinde başta Halit Özkaya Kütüphanesi, Kent Müzesi, Fatma Baktır Kuran Kursu ve Kapalı Spor Salonunun ilave tesislerinin açılışa hazır olduğunu belirten Başkan Özdoğan; “Temelini attığımız kaymakamlık ve belediye hizmet binasını 2023 yılı sonunda tamamlayacağız. Kentsel Dönüşüm Projesi başta olmak üzere devlet yatırımları hız kesmeden devam edecek. Türkiye Yüzyılına yakışır çalışmalar da ülkemizde devam ediyor” dedi. Başkan Özdoğan’ın meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmanın ardından Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı. Buna göre komisyon üyeliğine; Yusuf Hakan Özdemir, Yusuf Özkaya ve Mustafa Gürbüz seçildi. Hacılar Belediye Meclisi Ocak Ayı toplantısında görüşülen diğer gündem maddelerinde ise; meclis üyeleri ve ihtisas komisyonu huzur hakları ücretlerinin belirlenmesine, meclis toplantı günü olarak her ayın ilk haftası pazartesi günü belediye meclis salonunda saat 16:00’da toplanmasına, meclis toplantısının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt altına alınmamasına oy birliği ile karar verildi. Toplantıda ayrıca zabıta maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi, amatör spor kulüplerine yardım ve sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi konuları görüşülerek oybirliğiyle karar verildi. Hacılar Belediye Meclisi’nin yılın ilk toplantısının gündeminde olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve 6303 sayılı satış konulu müzekkeresi görüşülerek Encümen’e yetki verilmesine, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 2022/1 nolu raporu görüşülerek önerilen park isimleri oybirliği ile kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.