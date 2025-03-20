Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin yeniden sahaya inip yoğun çalışma yürüttüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli ulaşım sağlaması ve günlük yaşamlarının aksamaması için Fen İşleri Müdürlüğümüz kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor" dedi.

Başkan Özdoğan, kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma riskine karşı da gerekli önlemlerin alındığını ifade ederek, "Hacılar Belediyesi olarak hem ilçe merkezinde hem de mahallelerimizde yolların açık olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz sahada hazır bekliyor" diye konuştu.

Kar yağışının tarım, su kaynakları ve doğa için büyük önem taşıdığına da vurgu yapan Başkan Özdoğan, "İnşallah bu yağışlar ilçemize ve ülkemize bolluk ve bereket getirir" ifadelerini kullandı.