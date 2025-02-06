Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Koordinasyon Merkezi’nden sahadaki ekiplerin çalışmalarını takip eden Başkan Özdoğan, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkilememesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, "Fen İşleri Koordinasyon Merkezi’ndeyiz. Ekiplerimizin hangi bölgelerde çalıştığını buradan takip ediyor, 15 aracımız ve 50’den 70’e kadar çıkan personelimizle koordinasyonu sağlıyoruz. Ana arterler başta olmak üzere bağlantı yolları ve sokaklarda, yol durumuna ve iş makinelerimizin kapasitelerine göre planlı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar’da karla mücadele çalışmaları hakkında, "Dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, bugün öğle saatlerine kadar devam etti. Ekiplerimiz, acil durumlara hızlı müdahale edebilmek için gelen ihbarları değerlendirerek en yakın iş makinesini yönlendiriyor. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak adına çalışmalarımız, kar yağışı sürdüğü sürece hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Zorunlu olmadıkça özel araç kullanmayın"

Kar yağışı nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya davet eden Başkan Özdoğan, "Özellikle zorunlu olmadıkça şahsi araçların kullanılmamasını ve kar lastiği olmadan kesinlikle trafiğe çıkılmamasını tavsiye ediyoruz. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor, vatandaşlarımızın da bizden gelecek duyurulara dikkat etmelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan sahada incelemelerde bulundu

Fen İşleri Koordinasyon Merkezi’ndeki incelemelerinin ardından ilçe genelindeki karla mücadele çalışmalarını yerinde görmek için sahaya çıkan Başkan Özdoğan, burada yaptığı incelemelerde ilçedeki ulaşım durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Özdoğan, "Hacılar’ı Kayseri’ye bağlayan ana arterlerde, Bağlar Bölgesi’ne ve Organize Sanayi Bölgesi’ne olan bağlantı noktalarında çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Özellikle otobüs güzergahlarının açık tutulması için ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Ana yollarımızda ulaşımı aksatacak herhangi bir sorun bulunmuyor. Kar yağışı devam ettiği sürece dar sokaklar ve ara bağlantı yollarında aksaklıklar yaşanabilir. Bu noktada vatandaşlarımızın tedbirli olmasını rica ediyorum" diye konuştu.

Başkan Özdoğan, ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam edeceğini ve Hacılar genelinde karla mücadelede herhangi bir aksaklık yaşanmaması için koordinasyonun en üst seviyede sağlandığını belirterek, vatandaşların güvenliği için tüm önlemlerin alındığını vurguladı.