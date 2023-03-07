Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında Kahramanmaraş ili Göksun ilçesi ile kardeş şehir olunması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında Kahramanmaraş ili Göksun ilçesi ile kardeş şehir olunması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 7 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis toplantısı öncesinde belediye olarak planlanan işlerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Özdoğan şöyle konuştu;

“Deprem felaketi sonrasında bütün Hacılar halkımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten olayın olduğu andan itibaren adeta Maraş’ımız başta olmak üzere 11 ilimize de yardım yağdı. Rabbim bir daha böyle bir afet göstermesin.”

Göksun’da çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Özdoğan, “Bir taraftan enkaz çalışmaları yapılırken yardım işlerini de koordine ediyoruz gerek hayırseverlerimiz gerekse sosyal marketten yardımlarımız oluyor. Vatandaşlarımız orada milletin ve devletinin yanında olduğunun farkında. Bizlerde ilçe belediyesi olarak elimizden gelen imkânlarla çalışarak yardımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Hacılar ilçesinde yaşanan depremlerle ilgili açıklama yapan Başkan Özdoğan, “Yapılan incelemelerde ilçede herhangi bir sıkıntı olmadığının bilgisine sahibiz” diye konuştu.

Gündemin birinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.02.2023 tarih ve 6881 sayılı satış konusu görüşülerek encümene yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.02.2023 tarih ve 6881 sayılı satış konusu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.02.2023 tarih ve 6884 sayılı satış konulu müzekkere, 2023/1 nolu imar komisyon raporu, 2023/1 nolu plan ve bütçe komisyon raporları ve ek gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısında ayrıca Kahramanmaraş ili Göksun ilçesi ile kardeş şehir olunması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu