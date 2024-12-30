Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 2024 yılına dair kapsamlı bir değerlendirme yaparak ilçede gerçekleştirilen projeler ve faaliyetleri kamuoyuyla paylaştı.

Kentsel dönüşümden altyapı çalışmalarına, eğitim projelerinden gençlere yönelik hizmetlere kadar birçok alanda önemli adımlar atan Hacılar Belediyesi, 2024 yılında ilçenin modernleşmesi ve kalkınması için yoğun mesai sarf etti. Başkan Bilal Özdoğan; kentsel dönüşüm ve TOKİ projeleriyle Hacılar’ın çehresini değiştirdiklerini belirtti. Başkan Özdoğan, "547 konutluk üçüncü etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında depreme dayanıklı, modern yaşam alanlarını inşa ediyoruz. TOKİ iş birliğiyle yapılan projelerle halkımızın güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz." diye konuştu. Yeni yapılaşmalarla birlikte ekonomik canlanmanın da gözle görülür şekilde arttığını ifade eden Başkan Özdoğan, bu çalışmaların esnafın ticaretine de katkı sağladığını vurguladı. Hacılar Belediyesi, ulaşım ve altyapı projelerinde de önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Hacılar’ı Erciyes Tekir Yaylası üzerinden Develi’ye bağlayan 8 kilometrelik yolun Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde sürdüğünü belirten Başkan Özdoğan; “Devletimizin Ulaştırma Bakanlığı eliyle Hacılar- Erciyes yolunda 500 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Bu yol, bölgemizin turizm ve ticaret potansiyelini artıracak önemli bir projedir” şeklinde konuştu. 2024 yılında tamamlanan altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Özdoğan, “30 bin metre içme suyu ve 2 bin 400 metre kanalizasyon hattı döşenirken, Kayserigaz 12 bin 756 metre doğalgaz hattı ile ilçemize konfor sağladı. 5 bin 864 metre elektrik hattını yer altına alarak enerji altyapısını modernize etti” dedi. Hacılar Belediyesi ayrıca 10 bin ton sıcak asfalt serimi ve 150 bin metrekare kilitli parke yol çalışması gerçekleştirerek, vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sundu. Başkan Özdoğan, toplamda 7,3 kilometrelik yeni imar yollarının da ilçeye kazandırıldığını belirtti. Başkan Özdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda hizmete açılan Hacılar Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası’nın ilçeye kazandırdığı katkılardan bahsederek; “Depreme dayanıklı ve modern yapımız sayesinde hemşehrilerimize daha iyi ve hızlı hizmet sunuyoruz. Bu yatırımlar, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına atılan büyük adımlardır” dedi. Hacılar Belediyesi; sel taşkını riskini ortadan kaldırmak için Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle ’Büyük Su Projesi’ni hayata geçirdi. Aksu ve Lara derelerinde 2 bin 500 metrelik taşkın koruma kanalı tamamlanırken, ek projelerle bu uzunluğun 7 bin 500 metreye çıkarılması planlanıyor. Başkan Özdoğan, “Bu proje ile sel baskınlarının önüne geçerek can ve mal güvenliğini sağlıyoruz” dedi. Başkan Özdoğan, gençlerin gelişimine yönelik projelerin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Halit Özkaya Kütüphanesi’nde takviye kurslarının başlatıldığını ve 90 ortaokul öğrencisine ücretsiz eğitim verildiğini belirtti. Ayrıca, lise 11-12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için rehberlik hizmetleri ve deneme sınavları düzenlendiğini ifade etti. Hacılar Belediyesi’nin gençlere sağladığı spor imkânları da dikkat çekiyor. HADAK Kayak Takımı sporcularının başarılarından bahseden Başkan Özdoğan, “Sporcularımız dünya ve Türkiye çapında önemli dereceler elde ediyorlar. Gençlerimizi desteklemek için her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Doğaseverler için önemli bir cazibe merkezi olan Hürmetçi Sazlığı’na Ziyaretçi Merkezi kazandırıldığını ifade eden Başkan Özdoğan; bu projenin turizme katkı sağlayacağını söyledi. Ayrıca, Karpuzsekisi Mezarlığı’nda başlatılan yenileme çalışmaları ile mezarlığın modern bir görünüme kavuşacağını kaydetti. Hacılar Kent Müzesi’nin açılışına hazırlandıklarını duyuran Başkan Özdoğan; "150 metrekarelik bu müze, ilçemizin tarihini ve kültürel mirasını yaşatacak. Hemşehrilerimizin geçmişini tanıması ve gençlerimizin kültürel bilince sahip olması için önemli bir adım attık” diye konuştu. Başkan Özdoğan; vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle ziyaretleri gerçekleştirdiğini ve talepleri yerinde dinlediğini söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Özdoğan; "Her zaman halkımızın yanında olmaya ve sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

2024 yılını değerlendiren Başkan Bilal Özdoğan; "Geride bıraktığımız yılda ilçemizin kalkınması için birçok projeyi hayata geçirdik. Hacılar’ı daha modern bir ilçe haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimize destekleri için teşekkür ediyor, Hacılar’ı hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.