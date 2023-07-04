Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 3 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis toplantısı öncesinde konuşan Başkan Özdoğan, Kurban Bayramı öncesinde ilçede tüm hazırlıkların yapıldığını, bayram süresince de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kurban Bayramı bizim için ve tüm ilçe belediyeleri için ekstra önlemlerin alındığı ekstra faaliyetlerin gerçekleştirildiği gerek kesim alanları, gerekse kesim sonrası iş ve işlemlerle ilgili tedbirlerin alıp uygulandığı bir zaman dilimidir. İlçemizde bununla ilgili tüm tedbirleri aldık. Sadece bayramda değil, 9 günlük tatilin başladığı hafta sonundan itibaren tüm ekiplerimiz başta temizlik işleri olmak üzere park ve bahçeler, fen işleri müdürlüğümüz ciddi manada gayret gösterdiler. Elhamdülillah pırıl pırıl bir Hacılar’da hem arefeyi hem bayramı yaşadık, hem de 9 günlük tatil sürecini geçirdik. Teknik anlamda bir sıkıntı yaşamadık. Allah herkesin kestiği kurbanları kabul eylesin.”

Başkan Özdoğan yaz döneminde belediye faaliyetlerinin arttığına dikkat çekerek, “Tabii ki bizim için Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim en yoğun olan aylar. Fen İşleri biriminin, diğer birimlerin İmar Müdürlüğü’nün yoğunlukla çalıştığı, gayret ettiği bir zaman dilimini yaşıyoruz. Bizim kış nüfusumuzun çok çok fazlasının yazın ilçemizde ikamet ettiğini biliyoruz. Bunun için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Gerek yapım işleri gerekse bakım işleri gerekse altyapıdan vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmalar için arkadaşlarımızı organize ettik. Onlarla ilgili tüm işlerimiz devam ediyor" dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının gündeminde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 21.06.2023 tarih ve 8257 sayılı asker aylığı yardımı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.06.2023 tarih ve 8255 ve 8256 sayılı takas ve trampa konulu müzekkereleri görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.