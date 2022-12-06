Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi. Yılın son meclis toplantısında 5 madde oy birliğiyle karara bağlandı.

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi. Yılın son meclis toplantısında 5 madde oy birliğiyle karara bağlandı.

Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen ve 5 maddenin görüşülerek karara bağlandığı yılın son toplantısına başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 2022 yılında alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde belediye olarak planlanan işlerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Özdoğan şöyle konuştu; “iki ay öncesinden yaptığımız ihalemizle tuz depomuz hazır. İnşallah geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu kış da sorunsuz geçecek. Bu süreçte gerek parke gerekse asfalt çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hükümet ve belediye binamızın temelini attık. İnşallah kısa sürede yeni hizmet binamıza geçmiş oluruz.” Bu hafta sonu Hacılar ilçesi için 400 sosyal konutun kura çekiminin yapılacağını, ilçede eğitim kültür faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Özdoğan, bu ay içerisinde güvenlik uzmanı Mete Yarar’ın Hacılar’da konferans vereceğini belirtti.

Mecliste oybirliği ile alınan kararlar şu şekilde:

"İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.11.2022 tarih ve 5679 sayılı satış konusu görüşülerek encümene yetki verilmesi. Fen işleri Müdürlüğü’nün 28.11.2022 tarih ve 5927 sayılı kararına istinaden bitüm karşılığında asfalt alınmasına konusu oy birliğiyle karar verildi. Gündemin üçüncü maddesinde ilçemize yeni yapılan parklara isim verilmesi konusu görüşülerek Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havale edilmesi. Gündemin birinci ek gündem maddesinde başkanlık makamın 02.12.2022 tarih ve 6010 sayılı Hacılar İlçesi KGYS projesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci ek gündem maddesinde ise başkanlık makamının 02.12.2022 tarih ve 6011 sayılı Halit Özkaya Kütüphanesi’nin Büyükşehir Belediyesi’ne devir veya tahsis konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi."

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.