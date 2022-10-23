Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Hacıkadın Şehir Ormanı’nı gerçekleştirilecek çalışmaların ardından Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Hacıkadın Şehir Ormanı’nı gerçekleştirilecek çalışmaların ardından Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

ABB, Keçiören’de bulunan 148 hektarlık bir alana kurulu Hacıkadın Şehir Ormanı’nı Başkentlilerle buluşturmaya hazırlandığını açıkladı. Açıklamaya göre orman, gerçekleştirilecek çalışmaların ardından piknik ve kamp alanları mini hayvanat bahçesi, düğün salonları çeşitli kafe ve restoranlar ve birçok aktivitenin yapılabileceği etkinlik alanlarına ev sahipliği yapacak.

Yapılacak hizmetlerin yer aldığı açıklamada, şu anda 81 adet oturma alanına sahip piknik alanının kapasitesinin, çalışmaların ardından 250’ye çıkacağı bildirildi. Ayrıca Çocuklar için ormanla iç içe doğal malzemelerle tasarlanmış eğlenceli oyun alanları, macera parkurları, zipline, binicilik eğitimi alabileceği bir manej alanı ve şehir hayatından uzak daha sessiz ve manzaraya hakim bir çadır ve karavan kamp alanı olacağı da belirtildi.