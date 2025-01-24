Zamanla yıpranan İzmit Hacıhızır Mahallesi Bağlar Yolu Cami’nin dış cephe ve minaresi boyanarak, daha güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıhızır Mahalle Muhtarlığı ve Bağlar Yolu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin talebi üzerine harekete geçti. Ekiplerce, zamanla yıpranan caminin dış cephesi ve minaresinin onarımı yapıldı, boyama işi tamamlandı. Caminin ayrıca çevre düzenlemesi ve temizliği de yapılarak, güzel bir görünüme kavuşturuldu.