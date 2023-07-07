Türkiye’de tatlının marka yüzü olan Hacı Baba Pastaneleri, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Diyarbakır’ın spor kulüplerinde Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile kentin dünyaya açılan tatlı markası Hacı Baba Pastaneleri arasında sponsorluk anlaşması sağlandı. İmza törenine Kulüp Başkanı Aziz Elaldı ve Hacı Baba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı katıldı.

Hacı Baba Pastaneleri’ne desteği için teşekkür eden Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, önümüzdeki günlerde başka firmalarla da anlaşmalar yapacaklarını dile getirdi. Hacıbaba Pastaneleri ile ana ve göğüs sponsorluk anlaşmasına vardıklarını dile getiren Elaldı, “2023-2024 sezonu için geçen Pazar günü yapılan kongrede yönetim olarak çalışmalarımıza başladık. Geçen yıl başarılı bir sezon geçirdik. Bu yılki hedefimiz de 2023-2024 sezonunu yükseliş sezonu olarak açıklıyoruz. Hacıbaba Pastaneleri bu kulübün bütün sezonlarında destek sunmuştur. Geçen yıl da desteğini sponsorlukla sundu bizlere. Bu yıl da aynı şekilde kulübe hem desteklerini sunmak için yine ana sponsorluk ve göğüs sponsorluk anlaşmasına vardık” dedi.

Hacıbaba 3 büyüklere de seslendi

Hacı Baba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 3 büyük takıma da sponsorluk için seslendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Biz Hacıbaba Pastaneleri olarak spora ve sporcunun yanında olan bir firmayız. Bu Diyarbakır’da olsun, Türkiye geneli olsun desteğimiz eksik olmaz. Mesela Türkiye 1. Süper liginde oynayan işitme engelliler takımı vardı. Geçen yıl onlara da sponsor olmuştuk. Bizim hedefimiz Amedspor’dan sonra Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlar da olur, sponsorluk için adayız. Amedspor’a bizi sponsor olarak seçtikleri için kendilerine teşekkür ederiz.”