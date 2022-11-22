Mehmet Nezih Hacıalioğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nda TÜRSAB üyelerini temsil etmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi adayı oldu.

Mehmet Nezih Hacıalioğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nda TÜRSAB üyelerini temsil etmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi adayı oldu.

Hacıalioğlu, ‘İşimiz Turizm Gücümüz Türkiye’ mottosuyla kısa adı TGA olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nda TÜRSAB üyelerini temsil etmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi adayı olduğunu açıkladı.

TGA’ya katkı sağlayan havayolu işletmelerinin buna bağlı olarak havalimanı ve terminal işletmelerinin, konaklama tesislerinin, yeme içme ve eğlence tesislerinin, deniz turizm araçlarının buna bağlı olarak deniz turizmi tesislerinin oluşturmuş olduğu ciroların hemen hemen tamamı direk ve dolaylı olarak seyahat acentaları sayesinde olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunu ifade eden Hacıalioğlu, “Tüm dünyada seyahatin başladığı ilk günden itibaren bu böyle olmuş ve devam etmektedir. Bahsi geçen işletmelerin satış gelirleri incelendiğinde cirolarının büyük bir bölümünün TÜRSAB üyelerine düzenlenen faturalardan oluştuğu bilgisine kolaylıkla ulaşılabilir. Dolayısıyla seyahat acentaları, TGA’nın bütçesini oluşturan katkıların büyük bir bölümüne direk etki etmektedir ve bu katkılar seyahat acentalarının gelirlerinden bahsi geçen işletmelere yapılan ödemeleri içermektedir. TGA’da bu yanlışın bir an önce düzeltilerek TÜRSAB üyelerinin daha fazla koltukla temsil edilmesi gerekmektedir. Bu yanlış düzeltileseye kadar, sorunun bir parçası olmak yerine çözümün bir parçası olmak adına bir koltuğun ondörtbin üyenin gücünü arkasına aldığında neler yapabileceğini göstermek istiyorum. 21. ve 22. Dönem Türsab Yönetim Kurulu adayı, 23.Dönem Türsab Yönetim Kurulu üyesi ve 24.Dönem (2020-2021) TÜRSAB Başkanlık Danışma Kurulu Üyesi sıfatıyla ve bu dönem TGA Yönetim Kurulu adayı olarak ülkemizin dört bir köşesinde TÜRSAB’ı bölgelerinde temsil eden değerli başkanlarımızla ve üyeleriyle yapmış olduğum istişareler sonucunda TGA’dan beklentileri, özellikle bölgelerin gelişimine yönelik proje ve fırsatları çalışma arkadaşlarımla ve danışmanlarımla belirledik. 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan TÜRSAB Genel Kurulu ve eşzamanlı yapılacak olan TÜRSAB Yönetim Kurulu ve TGA seçimlerinde mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak adına tüm TÜRSAB üyelerini bir arada görme isteğimi tekrar yineliyor; Genel Kurulumuzun ve seçimlerin ülkemiz, sektörümüz, birliğimiz, mesleğimiz ve üyelerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hacıalioğlu yaptığı projeler hakkında şu bilgileri verdi:

“Uluslararası fuarlar projesi; Her ne kadar dijital tanıtım ve pazarlama her geçen gün hayatımızdaki yerini daha da kuvvetlendirse de geleneksel tabir edilen fuar, workshop ve road showlar turizm profesyonellerinin birbirlerini yakından tanımalarına vesile olduğu için hala önemini korumaktadır. TGA bu noktada bazı uluslararası fuarlarda yerini almaktadır ancak özellikle THY’nin uçmuş olduğu kıtalardaki önemli buluşma noktaları maalesef takvimde yer almamaktadır. Bu bağlamda Avustralya, Güney Amerika, Uzak Doğu ve Afrika kıtalarındaki ana fuarlar başta olmak üzere;diğer önemli fuarlarda TGA tarafından ülkemizin temsil edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Ülkemizin bölgesel turizm envanteri projesi; Malumunuz ülkemizin dört bir tarafı tarihi ve doğal turizm değerleri ile dolu. Bazı yörelerimizde yılın belli dönemlerinde festivaller düzenlenirken bazı bölgelerimizde mevsime bağlı dönemsel turizm fırsatları bulunmaktadır. Ancak bununla ilgili hazırlanmış yıllık bir etkinlik takvimi olmadığı gibi tam anlamıyla ülkemizin turizm potansiyelini tek elde toplayan bir envanter de yoktur. Ülkemizin yedi bölgesinde yer alan yıllık etkinlik takvimleri ülkemizin turizm envanteri ile harmanlanıp, TÜRSAB üyelerinin bilgisine sunulacaktır. Ayrıca Bakanlığın ve TÜRSAB’ın video ve fotoğraf arşivi telif hakkı olmaksızın üyelerimizin reklam ve tanıtım faaliyetleri için ücretsiz bir şekilde kullanımına sunulacaktır.

Yabancı dil bilen nitelikli genç turizmciler projesi, fuarları geliştirme projeleri, bölgesel tanıtım projeleri gibi projelerin yanı sıra eğitim ve rapor projeleri; Tüm bölgelerde seyahat acentalarına tanıtım ve pazarlama eğitimleri verilecektir. Bu eğitimler neticesinde ülke genelinde yerel uzman seyahat acentalarımızın sayısı arttırılacaktır. Bölgelerin ihtiyacı olan ülke pazar raporları hazırlanacak ve TÜRSAB üyeleri ile paylaşılacaktır. TÜRSAB bilincini geliştirme projeleri; Ulusal ve yerel yazılı, görsel ve işitsel medya kanalları ve sinema salonlarında filmlerden önce gösterilecek kamu spotlarıyla TÜRSAB üyesi olmayan organizasyonlarla seyahat edilmemesi vurgusu yapılarak, halkımız bilinçlendirilecektir. Hedef pazarlardaki turizm bakanlıkları ve TÜRSAB muaddili meslek örgütleri ile ikili anlaşma örnekleri hazırlanıp yurtdışı tur operatörleri TÜRSAB Kanunu konusunda bilinçlendirilecektir.

Turizm çeşitliliğini geliştirme projeleri; Sağlık Turizmi : Dünya genelinde ülke bazlı ve detaylı kronik rahatsızlıklar ve tedavi ihtiyaç analizleri yapılarak ihtiyaçlara cevap verecek gerek termal, gerek tıbbi müdahele noktasında ülkemizin imkan envanteri belirlenerek TÜRSAB üyeleri ile paylaşılacaktır. Spor Turizmi : Uluslararası turnuva ve yarışmalar düzenlenip bu organizasyonların uluslararası takvimlere girip yarışmacıların ve takımların puan alması konusunda çalışmalar yapılacak. Mevcut uluslararası organizasyonların ülkemizde yapılması hususunda kulis faaliyetleri yürütülecektir. İnanç Turizmi : Hac ve Umre Turizmi uzmanı TÜRSAB üyelerinin tecrübelerinden yararlanılarak ülkemizdeki inanç turizmi rotalarının oluşturulup hedef pazarlarda bu rotaların tanıtılması sağlanacaktır. MICE Turizmi : ICCA ve benzeri ulusal kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirilerek, her bölgenin MICE turizm potansiyeli ve tanıtım materyalleri hazırlanacaktır. Karavan Turizmi: Ülkemizin her bölgesinde karavan rotaları ve buna bağlı kamp noktaları oluşturulacak. Karavan turistlerine bu kamp noktalarında ve kamp rotalarında yerel uzman TÜRSAB üyelerimizin çevre turları hakkında bilgi verilecektir.”

Mehmet Nezih Hacıalioğlu kimdir?

1978 senesinde dünyaya geldi. Safranbolulu. Evli ve iki erkek evlat babası. Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu. 1998 senesinde Marmaris’te transfermenlikle başlayan kariyeri süresince seyahat acentacılığı mesleğinin tüm departmanlarında görevler aldı. 2005 yılında ortağıyla Antalya’da seyahat acentasını kurdu ve TÜRSAB üyesi oldu.20 yıla yakın bir süredir dünyanın farklı ülkelerinden ülkemizin farklı bölgelerine operasyon düzenlemektedir. Dünyanın dört bir tarafında fuarlara katıldı, workshoplar düzenledi, roadshowlar organize etti. Charter operasyonlarının yanı sıra, Anadolu turları, toplantı organizasyonları, otel işletmeciliği, konser organizasyonları gibi turizmin farklı segmentlerinde de faaliyet göstermiştir ve halen göstermektedir. SKAL International Antalya Kulübü üyeliğinin yanı sıra, geçmiş yıllarda Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği’nde ve Balıkesir Turizm Otelcilik ve Yüksek Okulu Mezunları Derneği’nde yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 2018-2019 yılları arasında 23.Dönem Türsab Yönetim Kurulu’nda Bölgelerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bu süreçte çapraz bölge infoları düzenleyerek TÜRSAB üyeleri ve bölgeler arasında dostluk ve ticari köprüler kurulmasına vesile olan ve dünyanın birçok ülkesindeki fuarlara katılarak TÜRSAB üyelerine ücretsiz stand hizmeti veren ve bölge ayrımı yapmaksızın TÜRSAB üyelerine ürünlerini tanıtma ve pazarlama imkanı sağlayan yönetimde yer aldı.2020 -2021 yılları arasında 24.Dönem TÜRSAB Başkanlık Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.