Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ile Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki akarsularda uygulanabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ile Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki akarsularda uygulanabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Bölge Müdür Yardımcısı Murat Şerbetçi ve 71. Şube Müdürü Ahmet Serdar Güzel’den oluşan heyet, Havza ziyareti kapsamında ilk olarak Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret ettiler. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve beraberindekiler ilçe merkezinden geçmekte olan Hacı Osman Deresi ve Tersakan Irmağı ile ilgili bilgiler aldılar ve uygulanabilecek projeler hakkında istişarelerde bulundular.

İlçedeki dere ve ırmaklar hakkında açıklamada bulunan Başkan Sebahattin Özdemir, “Hacıosman Deresi’nin ıslahı ve yapılacak düzenlemelerin yaşanacak olası sel olaylarının önüne geçmek için önemli. Hacıosman Deresi 1998 yılında bir sele neden oldu. Geçen zaman içinde çok sayıda taşma tehlikesi atlatıldı. İlçemizde yaşanabilecek bir sel felaketinin ve buna bağlı yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için ciddi bir çalışma yapılması gerekli. Yine ilçe merkezinden geçmekte olan Tersakan Irmağımızın ıslahı ilçemiz için önem arz etmekte” dedi.

Ziyaretin sonunda DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e DSİ logolu kahve fincan takımı ve seramik tabak hediye etti. Ziyaret sonrası Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ile beraberindekiler Hacı Osman Deresi’nin açık alanlarında, köprü ve menfez geçişlerini inceleyerek uygulanabilecek olan projeleri yerinde değerlendirdiler. DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, incelemeler neticesinde yapılacak çalışmalar ile yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebileceğini belirtti.