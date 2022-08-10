Kartepe Belediyesi ve hayırsever iş insanı Eşref Ayad’ın desteğiyle Acısu Mahallesi Alkan Sokak’ta inşa edilen Hacı Edibe Cami törenle ibadete açıldı.

Kartepe Belediyesi ve hayırsever iş insanı Eşref Ayad’ın desteğiyle Acısu Mahallesi Alkan Sokak’ta inşa edilen Hacı Edibe Cami törenle ibadete açıldı.

Programa Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Müftüsü Sinan Cihan, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti okunması ile başlanan programda konuşan İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, "Bu ibadethanemiz 8 ayda tamamlandı. Kartepe’mizde cami sayımız 85’e ulaşmıştır. Camimizin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah kabul eylesin" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Belediyeler insanların yaşamlarını, hayatlarını kolaylaştıran, hizmet getiren kurumlardır. Bir çok alanda hizmetler yapmaktayız. Bu camimiz de mahallemizin hayatını kolaylaştıracak olmasının yanı sıra, evlatlarımızın hem ilmi hem de dini bilgileri alabilecekleri bir yer olacaktır. Burada emeği geçenlerden Allah razı olsun. Belediye olarak her zaman desteğimiz devam edecektir. Açılışını yapmış olduğumuz caminin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.