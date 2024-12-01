Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Hacı Cuma Kentsel Dönüşüm Alanı”nda incelemelerde bulundu.

Başkan Sekmen, Erzurum’un en önemli dönüşüm projelerinden biri olan Hacı Cuma Kentsel Dönüşüm Alanı’nda saha incelemesi gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti, “Şehrimizin tarihi dokusunu koruyarak modern yaşam alanları oluşturmayı hedeflediğimiz bu projede, çalışmaların geldiği son durumu yerinde gözlemledik. Hacı Cuma Kentsel Dönüşüm Projesi, yalnızca bir yenileme çalışması değil, aynı zamanda Erzurum’un geleceğe açılan kapısıdır. Bu alanda yapacağımız düzenlemelerle hem sosyal yaşamı iyileştirecek hem de mahalle kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimize daha yaşanabilir, güvenli ve estetik yaşam alanları sunma hedefimiz doğrultusunda projelerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Erzurum’u güzelleştirmek, tarihine sahip çıkarken modern şehircilik anlayışıyla geleceğe taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”