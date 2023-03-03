Camide, depremde hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunuldu.

Aldığı sıfır otomobil ayıplı çıktı, ‘misliyle değişim’ kararına rağmen firma direndi

Aldığı sıfır otomobil ayıplı çıktı, ‘misliyle değişim’ kararına rağmen firma direndi

Bu camilerden biri de Ankara Hacı Bayram Veli Camii’ydi. Camiye gelen binlerce kişi, gerek caminin içini gerekse dışını doldurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 19 Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı 65 il merkezindeki 72 tarihi camide cuma namazı öncesinde mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için cuma namazı öncesinde düzenlenen mevlid-i şerif programında, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’ni dolduran binlerce kişi tarafından dua edildi.

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