Kurban Bayramı’na 5 gün kala hacı adaylarının son kafileleri de mübarek beldelere ulaştı. Hacı adaylarının bir kısmı Medine’ye bir kısmı ise Mekke’ye geldi. Bu sene Suudi Hac ve Umre Bakanlığı’nın verilerine göre 1 milyon 800 bin kişi hac vazifesini ifa edecek. Dün akşam Türkiye’den tarifeli uçak ile hareket eden son kafilenin Mekke’ye varmasıyla tüm hacı adaylarının mübarek topraklara gelişi tamamlandı.

Mekke-i Mükerreme’de Kâbe ziyaretlerini sürdüren hacı adayları, günlerini, tavaf yaparak, Kabe’de Kur’ân-ı Kerim okuyarak, dua ederek geçiriyor. Bu sene Nusuk uygulamasını aktif olarak devreye alan Suudi Arabistan yetkilileri, kaçak yollardan Harem Bölgesinde kimsenin bulunmasına müsaade etmiyorlar. İlk günden itibaren havalimanında hac vizelerini kontrol ederek gelenleri harem bölgesine alan yetkililer, Kabe ve Mekke’i Mükerreme yollarında da bütün güzergahlarda araç ve ihramlı kişileri Kabe’ye girerken tek tek filigranlı kartlarının olup olmadığına bakıyorlar. Bu sene bütün hacıların vizeli olması, kaçak kimsenin olmaması 1446 hicri hac organizasyonunu büyük ölçüde rahatlattı. Vizesi olan 1 milyon 800 bin hacı adayının dışında Harem bölgesinde hiç kimse bulunmuyor.

Arabistan’daki hicri takvime göre 8 Zilhicce miladi 4 Haziran Çarşamba Terviye günü Arafat’daki çadırlara otobüslerle nakilleri yapılacak olan hacı adayları, 5 Haziran Perşembe 9 Zilhicce sabahı da hastaların Arafat’a nakli ile vakfe gerçekleştirilecek. Vakfe bir an bulunmak demek olup, arife günü bütün hacılar kalbi duygularla tövbelerini yapıp, dualarını arz edecekler. Arafat’ta hacıların saat 10.00 ile 16.00 arasında klimalı çadırlardan dışarıya çıkmaları, 45 derece sıcaklıkta güneş çarpmaması için sürekli ikaz ediliyorlar. 5 Haziran Perşembe akşam güneşin batmasından sonra yine otobüsler ile Arafat Ovasından, 11 kilometre aşağıdaki Müzdelife bölgesine geçecek olan hacılar, akşam ve yatsı namazını Müzdelife’de cem ederek kılacak. Hacılar, 3 gün boyunca küçük orta ve büyük şeytana atmak üzere 70 taş toplayıp Müzdelife’de Vakfe duasını yaparak, gece yarısından sonra, 01.00 sırasında yürümeye başlayarak Mina’daki Cemarat (şeytan) taşlama alanına geçecekler. Cemerat’ta ilk gün büyük şeytana 7 taş atılacak. Sonraki 3 günde ise büyük, orta ve küçük şeytana 7’şer taş atılacak. Daha önceden İslam Kalkınma Bankasına verilen vekaletler ile şükür kurbanının kesildiği kabul edilerek, tıraş olup ihramdan çıkacaklar. Hacılar, 6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı’nı kutsal topraklarda idrak edecek.

Ziyaret tavafı ve saydan sonra haccın menasikleri tamamlanacak. Hacıların bir kısmı Medine’ye geçerek bir kısmı Cidde’den yurda dönüş yapacak. Kafilelerin dönüşü 7 Temmuz’a kadar sürecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu sene 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geleceğini, hacı adaylarının yaş ortalamasının 62’den 60’a indiğini açıkladı.